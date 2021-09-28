Блогер снял видео рассвета на Ай-Петри в конце сентября

Ай-Петри. Фото: Андрей Бачурин/VK

Этой осенью на полуострове неважная погода: холодно и дождливо. Солнца очень мало, вот и новый день на Южном берегу Крыма начинается с переменной облачности.

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- Восход солнышка на Ай-Петри, - так назвал свое видео блогер из Ялты, который регулярно размещает в соцсети ролики и фотографии с плато, где находится канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри».

Утро хмурое, не зря же «канатка» не работает из-за погодных условий.

Утро на ЮБК не очень погожее. Фото: Андрей Бачурин/VK

Но ненастье нисколько не испортило красивые пейзажи Крымских гор. Здесь независимо от метеоусловий всегда есть чем полюбоваться и чем порадовать душу и глаза. Поэтому все, кто приезжает на Южный берег Крыма стараются обязательно побывать на плато Ай-Петри.

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