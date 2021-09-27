В Симферополе разыскивают владельца сцены на улице Дмитрия Ульянова

В крымской столице ищут собственника заброшенного объекта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Управление муниципального контроля разыскивает в собственников (владельцев) объекта капитального строительства – сооружения (предположительно сцены) в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации.
Строение расположенного по улице Дмитрия Ульянова между домами 6 и 10.
Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в Управление муниципального контроля Администрации города Симферополя по адресу: город Симферополь, проспект Кирова, 52 кабинет № 73. Также можно узнать подробности по телефону: +7 (3652) 252568.
Ранее сообщалось, что некоторые улицы Симферополя остались без воды 27 сентября. Проводятся ремонтные работы.
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