В Симферополе разыскивают владельца сцены на улице Дмитрия Ульянова

В крымской столице ищут собственника заброшенного объекта. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Управление муниципального контроля разыскивает в собственников (владельцев) объекта капитального строительства – сооружения (предположительно сцены) в Симферополе, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Строение расположенного по улице Дмитрия Ульянова между домами 6 и 10.

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в Управление муниципального контроля Администрации города Симферополя по адресу: город Симферополь, проспект Кирова, 52 кабинет № 73. Также можно узнать подробности по телефону: +7 (3652) 252568.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы Симферополя остались без воды 27 сентября. Проводятся ремонтные работы.

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