В Крыму некорректно работает сервис записи пациентов в больницы

В Крыму возникли неполадки с сервисом записи пациентов в медучреждения Фото: Архив "КП"

На территории Республики Крым временные неполадки в работе сервиса записи пациентов в местные медучреждения.

- «В РИАМС «ПроМед» технические неполадки, круглосуточно ведется работа по восстановлению работоспособности функций данного программного комплекса. На организации процесса оказания медицинской помощи неполадки никак не отражаются, – цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым.

На данный момент оформление листков нетрудоспособности рецептов на льготное лекарственное обеспечение осуществляется в других информационных системах.

Ранее сообщалось, что в больницы Крыма поступило более тысячи доз антиковидной плазмы из «Центра крови». Пациенты, получившие донорский материал, идут на поправку.

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