Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка в крымском парке «Тайган»

Следком возбудил дело по факту травмирования годовалого ребенка в парке львов «Тайган» Фото: Архив "КП"

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту травмирования годовалого ребенка в парке львов «Тайган». Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, пострадавший мальчик вместе с мамой на минувших выходных гулял по питомнику диких зверей. Вместе они зашли за защитное ограждение, подойдя слишком близко к животным. Ребенок протянул ручку к хищной кошке, которая в один миг схватила малыша когтем и откусила ему палец.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - говорится в сообщении Следкома.

Специалистам предстоит выяснить, исполняются ли требования законодательства об охране жизни и здоровья при предоставлении услуг в питомнике хищных кошек. Также в ходе проверки установят все детали произошедшего и оценят действия родителя, который находился в момент происшествия рядом с пострадавшим.

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