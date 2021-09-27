Пострадавшему от тигра в «Тайгане» ребенку пришлось ампутировать палец

Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Фото: Архив "КП"

После инцидента в сафари-парке «Тайган», где тигр напал на годовалого ребенка, медикам все же пришлось ампутировать мальчику палец, сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее «Комсомолка» писала, что на выходных малыша в крымском «Тайгане» укусил тигр. Вместе со своей мамой мальчик гулял по окрестностями парка, а потом они зашли за защитное ограждение и встали очень близко к животным. Мальчик сам подошел к железным прутьям и протянул ручку. За одну секунду тигр когтем схватил его за руку и откусил палец.

Ребенка сразу госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Но, как позже объяснили в Минздраве, ему пришлось провести ампутацию пальца. Сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Семья приехала в Крым из Краснодара. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Главном следственном управлении СК России по Крыму уже организовали проверку по факту травмирования малолетнего ребенка. К расследованию подключалась и прокуратура. Свой взор правоохранители обратят не только на соблюдение норм безопасности в парке, но и на поведение матери пострадавшего.

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