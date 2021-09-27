В парке «Тайган» тигр откусил палец годовалому ребенку

В «Тайгане» свою вину отрицают Фото: Архив "КП"

Крупнейший в Европе парк львов «Тайган», который находится в Белогорске, снова оказался в центре скандала. На выходных в сафари-парке годовалый малыш лишился пальца. В самом «Тайгане» свою вину отрицают, мол, вообще не слышали о случившемся, а у владельца традиционно выключен телефон.

- Не знаю, мы такого вообще не слышали и не видели, - ответили на вопрос КП-Крым в пресс-службе парка.

Но сама мамочка, 22-летняя Анастасия, рассказала, что в воскресенье она пришла вместе с сыном в парк. Сначала они гуляли по территории «Тайгана», а позже обошли защитное ограждение и встали слишком близко к животным. Малыш оказался рядом с тигром, и хищник бросился на ребенка. За одну секунду животное схватило младенца за руку и откусило палец.

Мальчику сразу вызвали скорую помощь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мальчику сразу вызвали скорую помощь и госпитализировали в городскую больницу. Как сообщили КП-Крым в региональном Минздраве, сейчас ребенок находится в ГБУЗ РК «Республиканской детской больнице». Его состояние удовлетворительное.

В полиции уже начали проводить проверку после нападения животного. Оперативники пытаются узнать у очевидцев и родителей мальчика, кто виноват.

Вполне вероятно, что неопытная мама не уследила за своим ребенком, а он просунул руку в решетку, поскольку ручка его очень маленькая.

Напомним, в прошлом году владельца сафари-парка Олега Зубкова признали виновным по уголовной статье - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ему грозило до шести лет лишения свободы. Дело возбудили после того, как во время прогулки со львами в парке хищник напал на туристку и поранил ей руку. Женщине пришлось пройти лечение в больнице

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