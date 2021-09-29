Владелец парка «Тайган» назвал виновного в нападении тигра на ребенка

Сотрудники сафари-парка вместе с силовиками установили, около какого вольера тигр напал на ребенка Фото: Архив "КП"

Тигр откусил ребенку палец в сафари-парке «Тайган» из-за того, что мать мальчика не соблюдала меры безопасности и не уследила за сыном. Такое мнение выразил владелец парка Олег Зубков в своем видеообращении.

- Руководство парка считает, что данное происшествие было возможно исключительно при грубом несоблюдении мер личной безопасности сопровождающими взрослыми, поскольку несовершеннолетние дети не несут за себя ответственность, за них несут ответственность сопровождающие взрослые. Это прописано нашими правилами, это указано в путеводителе, - заявил Зубков.

Тот самый вольер, где произошло нападение на мальчика. Фото: kp.ru

Также он указал, что около каждого вольера есть предупреждающие таблички.

Однако окончательные выводы относительно случившегося будет делать следствие и контролирующие органы, добавил владелец парка.

Зубков уточнил, что сотрудники зверинца знали о случившемся, но долго выясняли, около какого вольера это произошло. Место ЧП удалось определить 28 сентября, когда на территорию прибыл отец девушки, чей ребенок пострадал.

- Руководство парка сегодня содействует всем следственным мероприятиям, предоставляет все необходимые документы. На этот вольер имеется заключение экспертов о полном соответствии ГОСТам, строительным правилам и нормам, - заключил Олег Зубков.

Напомним, 26 сентября посетительница парка «Тайган» вместе с сыном рассказала о том, что тигр откусил мальчику палец. По версии Анастасии, она подошла вместе с годовалым малышом к клетке с хищниками. Чтобы сынок получше рассмотрел тигров, женщина подняла его повыше. В этот момент с ветки спрыгнула большая кошка, которая зацепила когтем руку ребенка, подтащила к себе и укусила за палец.

Ребенке ампуnировали палец. Фото: kp.ru

Оперативно оказать первую помощь на месте не получилось, так как на территории парка не нашли медсестру. Приехавшая «скорая» забрала маму и малыша в детскую клиническую больницу, где ребенку ампутировали палец и обработали рану.

В Главном следственном управлении СК России по Крыму уже организовали проверку по факту травмирования малолетнего ребенка. К расследованию подключалась и прокуратура.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Смотреть видеосюжет Олег Зубков прокомментировал ЧП в сафари-парке "Тайган"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пострадавшему от тигра в «Тайгане» ребенку пришлось ампутировать палец

Следком и прокуратура начали проверку инцидента (подробнее)

В «Тайгане» отрицают нападение тигра на годовалого ребенка

Мальчика госпитализировали в городскую больницу (подробнее)

Следком РФ взял на контроль дело о травмировании ребенка в крымском парке «Тайган»

Специалисты выясняют, безопасен ли заповедник для посетителей (подробнее)