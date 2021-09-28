Следком РФ взял на контроль дело о травмировании ребенка в крымском парке «Тайган»

Пострадавшему малышу сейчас ничего не угрожает, ему оказали необходимую медпомощь Фото: Архив "КП"

Председатель СК России поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования годовалого мальчика в крымском парке диких кошек «Тайган».

Специалистам предстоит выяснить, исполняются ли требования законодательства об охране жизни и здоровья при предоставлении услуг в питомнике диких зверей. Также в ходе проверки установят все детали произошедшего и оценят действия родителя, который находился в момент происшествия рядом с пострадавшим.

Напомним, мальчик вместе с мамой на минувших выходных гулял по сафари-парку. Вместе они зашли за защитное ограждение, подойдя слишком близко к животным. Ребенок протянул ручку к хищной кошке, которая в один миг схватила малыша когтем и откусила ему палец.

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