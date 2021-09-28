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Здоровье28 сентября 2021 11:01

За последние сутки в Крыму выявили 361 новый случай COVID-19

Самостоятельно за медпомощью обратились 307 человек
Елизавета КВАЧКОВАЕлизавета КВАЧКОВА
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При появлении признаков острых респираторных инфекций стоит обратится к врачу

При появлении признаков острых респираторных инфекций стоит обратится к врачу

Фото: Архив "КП"

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 361 случай новой коронавирусной инфекции, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Самостоятельно за медпомощью обратились 307 человек, 54 инфицированных ранее контактировали с зараженными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1776 человек, – сообщил глава республики.

Всего с начала пандемии на полуострове выздоровели 67 435 человек, за последние 24 часа – 432 человека.

Ранее сообщалось, что пробуксовка с вакцинацией в Крыму не позволяет говорить о скором ослаблении тяжелых штаммов коронавируса. Смертность от COVID-19 в республике за последнее время выросла в три раза.

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