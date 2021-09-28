В этом году на ярмарках Симферополя цены были ниже рыночных на 20%

Минпром Крыма оценил преимущество сельскохозяйственных ярмарок Фото: Архив "КП"

Минпром Крыма провел мониторинг цен на реализуемую сельхозпродукцию в Симферополе в 2021 году, сообщили в пресс-службе Совмина РК.

Выяснилось, что на расширенных сельскохозяйственных ярмарках в крымской столице розничные цены на товары были на 20% ниже рыночных. Местные жители смогли значительно сэкономить.

- Диапазон минимальных розничных цен на реализуемую продукцию варьировал в следующих размерах: так, картофель предлагался жителям и гостям крымской столицы от 20 до 30 рублей за килограмм, лук – от 15 рублей за килограмм, морковь и свеклу можно было приобрести от 20 до 30 рублей за килограмм, капусту белокочанную по 35 рублей за килограмм, что на 20 % ниже рыночной стоимости, – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что власти в Крыму хотят сдержать рост цен на уголь и дрова. Их стоимость должна быть одинаковой во все регионах.

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