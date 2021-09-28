Сервис записи пациентов в медучреждения Крыма вновь работает исправно

В Крыму исправили неполадки в работе сервиса записи пациентов в медучреждения Фото: Архив "КП"

Технические неполадки в работе подсистемы региональной медицинской информационной системы уже устранили, сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

Он напомнил, что на прошлой неделе в функционировании региональной информационно-аналитической медицинской системы (РИАМС) «ПроМед» произошел сбой. К настоящему моменту эксперты наладили работу сервиса.

- Благодаря усилиям специалистов работоспособность программного комплекса уже восстановлена, – сообщил Остапенко.

Он добавил, что завись пациентов временно производилась в ручном режиме, а оформление листков нетрудоспособности, рецептов на льготное лекарственное обеспечение продолжалось в других информационных системах.

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