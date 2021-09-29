Ялта вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства

В Ялте, даже после завершения купального сезона, есть много интересного. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони, узнали, где россияне хотят провести 4 дня выходных в начале ноября.

В этом году вышло так, что День народного единства – это отдых с 4 по 7 ноября.

В «тройку» популярных вошли мест для отдыха вошли Санкт-Петербург, Кисловодск и Казань. Ялте досталось почетное 4-ое место.

Топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства (средняя цена в рублях ночи в отелях)

Санкт-Петербург, 2708

Кисловодск, 1748

Казань, 4830

Ялта, 1764

Сочи, 2287

Калининград, 1673

Москва, 4248

Великий Новгород, 5945

Лахденпохья, 4800

Ростов-на-Дону, 1900

Крым в минувшем курортном сезоне установил рекорд по количеству отдыхающих: на полуострове побывали 8 миллионов детей и взрослых !

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50