Ялта вошла в топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства

В Ялте, даже после завершения купального сезона, есть много интересного.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты российского сайта бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, изучив данные брони, узнали, где россияне хотят провести 4 дня выходных в начале ноября.
В этом году вышло так, что День народного единства – это отдых с 4 по 7 ноября.
В «тройку» популярных вошли мест для отдыха вошли Санкт-Петербург, Кисловодск и Казань. Ялте досталось почетное 4-ое место.
Топ-10 популярных городов для путешествий на День народного единства (средняя цена в рублях ночи в отелях)
Санкт-Петербург, 2708
Кисловодск, 1748
Казань, 4830
Ялта, 1764
Сочи, 2287
Калининград, 1673
Москва, 4248
Великий Новгород, 5945
Лахденпохья, 4800
Ростов-на-Дону, 1900
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