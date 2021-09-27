Крым побил рекорд по количеству туристов за весь постсоветский период

Туристический поток в Крыму превысил рекордные показатели доковидного 2019 Фото: Михаил ПАТЛИС

В этом году туристический поток в Крыму превысил рекордные показатели доковидного 2019 года. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, на курортный сезон на полуострове приехало больше 8 миллионов отдыхающих.

- С каждым годом растет туристический поток. В этом году, по состоянию на 27 сентября, он уже превысил 8 млн человек. За 2014 - 2020 годы было открыто 44 новых объекта размещения на почти 3 тысячи номеров, а с начала этого года - 6 новых отелей на 240 номеров, проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов, - отметил Аксенов.

По словам главы Крыма, республика обладает колоссальными возможностями для развития региона как круглогодичного туристического и курортного центра мирового уровня. За период с 2015 по 2021 годы подписаны и реализуются 37 инвестиционных соглашений, касающихся развития сферы курортов и туризма, на общую сумму более 50 млрд рублей, что по объему инвестиций составляет более 25% всего объема инвестиций, вкладываемых в экономику республики.

В конце весны местные власти прогнозировали полуострову небывалый поток туристов. На отдых в Крым ждали больше 8 миллионов отдыхающих с разных уголков страны.

Заметим, в прошлом году всего за два летних месяца полуостров успел принять 3 миллиона 539 тысяч отдыхающих, что на 15,3% превышает аналогичные показатели 2019 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летом 2020 года поток туристов в Крым превысит три миллиона человек

На август забронировано больше 90% всех отелей и гостиниц (подробнее)

Почему летом нужно ехать в Крым и как закрытие Турции сказалось на ценах

В предстоящем курортном сезоне республика готовится принять 8 миллионов туристов (подробнее)