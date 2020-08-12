Летом 2020 года поток туристов в Крым превысит три миллиона человек

По итогам лета турпоток в Крым ожидается на уровне 3,5 миллионов человек Фото: Михаил ПАТЛИС

По итогам летнего активного сезона туристический поток в Крым ожидается на уровне 3,5 миллиона туристов. Два месяца пляжного отдыха по пиковым нагрузкам сравнялись с тремя - заполняемость отелей на уровне 90% и аншлаг на побережье.

В июле Крым посетили 1 миллион 432 тысяч туристов. К такому показателю полуостров обычно приходил к началу лета, набирая разгон с майских праздников. Еще 4 миллиона отдыхающих приезжали в Крым в июне-августе. Теперь же август готовится принять половину летнего турпотока - под 2 миллиона туристов.

- В августе у нас будет 1,8 миллиона туристов, может даже больше, - считает министр курортов Крыма Вадим Волченко. - Если говорить о количественных показателях, то они в июле были сопоставимы с показателями прошлого года, который был также достаточно успешным. Но август, я думаю, будет еще более интересным для крымского туристического бизнеса и более результативным.

Уровень брони на август составляет 90%. Работают 752 коллективных средства размещения, в том числе 69 санаториев и 22 детских лагеря. Задействовано около 40 тысяч сотрудников. Ряд туроператоров сформировали на август пакетные конкурентные предложения: тур из Москвы на неделю с авиаперелетом может стоить 25 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных курортов для отдыха в августе по данным сервиса бронирования Tvil.ru входят Ялта, Евпатория, Феодосия и Алушта. Цены на сутки на двоих составляют от 2,6 тысяч до 3,8 тысяч рублей, средняя бронь составляет 10 дней.

Две трети туристов едут в Крым на автомобильном транспорте. Авиационный транспорт для путешествия в Крым выбирают чуть больше 30% туристов, 5% едут по железной дороге. Через пункты пропуска на украинско-российской границе проезд граждан в Крым прекращен с 9 августа и до конца лета.

Напомним, по итогам 2019 года Крым посетили 7,4 миллиона туристов, из которых около 1 миллиона составили граждане Украины.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине рассказали, при каких условиях крымчане могут пересечь закрытую границу

Все, кто приехал из Крыма, должны скачать мобильное приложение «Действуй дома» (подробнее)

Крым принял первый миллион туристов в курортном сезоне 2020

В прошлом году такой показатель был достигнут еще до начала лета (подробнее)