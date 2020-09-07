Больше 3 миллионов туристов за 2 месяца: Каким был курортный сезон 2020 в Крыму

По прогнозам экспертов, осенью турпоток будет держаться на прежнем уровне Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Коронавирус, кризис и отложенный на месяц курортный сезон не стали помехой для туристического потока в Крым. Всего за два летних месяца полуостров успел принять 3 миллиона 539 тысяч отдыхающих, что на 15,3% превышает аналогичные показатели прошлого года.

Согласно данным Министерства курортов РК, нагрузка на отели республики достигала почти 100%, по Крымскому мосту проехало 2 миллиона автомобилей, а Международный аэропорт установил исторический рекорд - 250 регулярных рейсов за сутки.

Число туристов, которые приехали на полуостров на личном автомобиле, выросло на 40 % и составило больше 70% по отношению всего турпотока. По железной дороге в Крым приехало 4,5 % и менее 1% пересекли государственную границу на участках Армянск, Джанкой и Перекоп.

Сейчас в Крыму продолжают работать 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства соблюдать рекомендации Роспортебнадзора.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%, а в целом по республике - достигла 80%.

- У нас хорошие перспективы на осень. Уже сегодня уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70-80%, что сопоставимо с показателями высокого сезона, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Также, как полагают в ведомстве, согласно статистике прошлых лет, в первый месяц осени интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на высоком уровне.

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