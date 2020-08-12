«Надеемся, что вирус пройдет мимо нас»: как туристы в Крыму соблюдают меры безопасности

О социальной дистанции в очередях никто не слышал Фото: Михаил ПАТЛИС

Пока туристы толпами приезжают в Крым и заполоняют все свободные пляжи, о пандемии на курорте не напоминает практически ничего.

- Социальная дистанция? Да ну, уже ведь карантин отменили. Надеемся, что вирус пройдет мимо нас, - отвечают отдыхающие КП-Крым на черноморских пляжах.

На улицах уже не встретить людей в масках, что уже говорить о дистанции в полтора метра. Ее не соблюдают ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни тем более на пляжах. В курортных городах полуострова с этим все сложно.

О мерах безопасности крымчане давно уже позабыли Фото: Михаил ПАТЛИС

- Мы приехали в Крым неделю назад, отдыхаем на ЮБК. Сперва старались соблюдать дистанцию на пляжах, но потом поняли, что это бесполезно, - рассказывает КП-Крым Виктор, приехавший на отдых из Екатеринбурга. - Ты выбираешь место подальше от остальных, располагаешься на пляже, но проходит немного времени и вокруг тебя начинают собираться другие отдыхающие. Поэтому о полутора метрах между людьми речи не идет. Вечером, конечно, людей на пляжах меньше, но они все равно находятся очень близко к тебе.

Выбираешь место на пляже, располагаешься на пляже, но чуть позже вокруг тебя начинают собираться другие отдыхающие Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- В кафе и столовых, - продолжает мужчина, - примерно та же ситуация. В очередях люди стоят у друг друга на головах, сотрудники точек общепита работают без масок и перчаток.

Последний летний месяц туристы в Крыму решил отдохнуть на полную катушку. Все съехались на ежегодные летние фестивали: толпы народа у сцены, палаточные городки и большие шумные компании. Кажется, никого уже не заботит страшный вирус.

В этом году на байк-шоу собралось около 100 тысяч человек Фото: Михаил ПАТЛИС

- Байк-шоу прошло на ура! Давно не видел так много людей, - рассказывает счастливый участник действа Сергей.

Тем не менее, только за последние сутки коронавирусом в Крыму заболели 38 человек, под наблюдением все еще находится 1074 жителей. Цифры заболевших неумолимо растут, поэтому расслабляться пока не стоит.

Среди заболевших в стационарах находятся 760 человек, изолировано в обсерваторы - 289. Лечение в медицинских учреждениях РК проходят 477, с выздоровлением выписано 1076 человек (16 - за последние сутки). Один человек погиб, общее количество умерших достигло 18 человек.

Напомним, что на базе симферопольского роддома №2 развернули инфекционный госпиталь. С 7 августа был прекращен прием рожениц и беременных.

Также коронавирусом болеют и сотрудники городских администраций. Основную часть заболевших перевели на удаленную работу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заболевших стало больше»: Врач рассказала всю правду о коронавирусе в Крыму

Больше всего пациентов с подозрением на COVID-19 фиксируют в курортной Ялте (подробнее)

Летом 2020 года поток туристов в Крым превысит три миллиона человек

На август забронировано больше 90% всех отелей и гостиниц (подробнее)