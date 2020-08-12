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«Надеемся, что вирус пройдет мимо нас»: как туристы в Крыму соблюдают меры безопасности

Поток курортников на полуострове уже превысил три миллиона
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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О социальной дистанции в очередях никто не слышал

О социальной дистанции в очередях никто не слышал

Фото: Михаил ПАТЛИС

Пока туристы толпами приезжают в Крым и заполоняют все свободные пляжи, о пандемии на курорте не напоминает практически ничего.

- Социальная дистанция? Да ну, уже ведь карантин отменили. Надеемся, что вирус пройдет мимо нас, - отвечают отдыхающие КП-Крым на черноморских пляжах.

На улицах уже не встретить людей в масках, что уже говорить о дистанции в полтора метра. Ее не соблюдают ни в общественном транспорте, ни в магазинах, ни тем более на пляжах. В курортных городах полуострова с этим все сложно.

О мерах безопасности крымчане давно уже позабыли

О мерах безопасности крымчане давно уже позабыли

Фото: Михаил ПАТЛИС

- Мы приехали в Крым неделю назад, отдыхаем на ЮБК. Сперва старались соблюдать дистанцию на пляжах, но потом поняли, что это бесполезно, - рассказывает КП-Крым Виктор, приехавший на отдых из Екатеринбурга. - Ты выбираешь место подальше от остальных, располагаешься на пляже, но проходит немного времени и вокруг тебя начинают собираться другие отдыхающие. Поэтому о полутора метрах между людьми речи не идет. Вечером, конечно, людей на пляжах меньше, но они все равно находятся очень близко к тебе.

Выбираешь место на пляже, располагаешься на пляже, но чуть позже вокруг тебя начинают собираться другие отдыхающие

Выбираешь место на пляже, располагаешься на пляже, но чуть позже вокруг тебя начинают собираться другие отдыхающие

Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- В кафе и столовых, - продолжает мужчина, - примерно та же ситуация. В очередях люди стоят у друг друга на головах, сотрудники точек общепита работают без масок и перчаток.

Последний летний месяц туристы в Крыму решил отдохнуть на полную катушку. Все съехались на ежегодные летние фестивали: толпы народа у сцены, палаточные городки и большие шумные компании. Кажется, никого уже не заботит страшный вирус.

В этом году на байк-шоу собралось около 100 тысяч человек

В этом году на байк-шоу собралось около 100 тысяч человек

Фото: Михаил ПАТЛИС

- Байк-шоу прошло на ура! Давно не видел так много людей, - рассказывает счастливый участник действа Сергей.

Тем не менее, только за последние сутки коронавирусом в Крыму заболели 38 человек, под наблюдением все еще находится 1074 жителей. Цифры заболевших неумолимо растут, поэтому расслабляться пока не стоит.

Среди заболевших в стационарах находятся 760 человек, изолировано в обсерваторы - 289. Лечение в медицинских учреждениях РК проходят 477, с выздоровлением выписано 1076 человек (16 - за последние сутки). Один человек погиб, общее количество умерших достигло 18 человек.

Напомним, что на базе симферопольского роддома №2 развернули инфекционный госпиталь. С 7 августа был прекращен прием рожениц и беременных.

Также коронавирусом болеют и сотрудники городских администраций. Основную часть заболевших перевели на удаленную работу.

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