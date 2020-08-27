Авиакомпании продлевают полеты в Крым из-за высокого спроса туристов

В конце августа Аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное количество пассажиров. Фото: пресс-служба Аэропорта «Симферополь»

Полеты в Крым во второй половине лета как никогда пользуются высоким спросом. Обычно в это время все забывают на время о работе и спешат в долгожданный отпуск. Именно поэтому авиакомпании «Руслайн» и Smartavia продлили программы полетов еще и на осень.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь», рейсы из Курска, Тамбова и Брянска будут продолжаться до конца сентября, а из Архангельска, Мурманска, Сыктывкара, Уфы, Чебоксар, Казани, Нижнего Новгорода и Белгорода - до конца октября.

Также в Крым с 4 по 18 октября по воскресеньям можно будет прилететь из Белгорода, по средам из Казани – с 7 до 21 октября, по пятницам из Уфы и Чебоксар – с 9 до 23 октября, по четвергам с 15 до 22 октября из Архангельска и Нижнего Новгорода, по средам с 14 до 21 октября из Сыктывкара и из Мурманска с 13 по 20 октября по вторникам. Все перелеты будут выполняться на самолетах Boeing-737.

В августе аэропорт Симферополя установил исторический рекорд - было принято и отправлено 250 регулярных рейсов за сутки. Но, как рассказал коммерческий директор «Симферополя» Сергей Дяйкин, несмотря на высокий траффик последнего летнего месяца, в годовом выражении количество обслуженных рейсов продолжает уступать показателям прошлого года.

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