В США назвали причину подрыва на газопроводе в Крыму

По данным ФСБ, к подрыву газопровода в Крыму причастно территориальное подразделение украинской разведки в Херсоне Фото: Архив "КП"

Американский обозреватель Диана Кади в своей статье, опубликованной в журнале National Interest, объясняет, как Украина может использовать попытку подрыва газопровода в Крыму против России.

По ее версии, Киев не случайно использовал для диверсии именно крымских татар. Ведь Украина впоследствии может назвать законное задержание экстремистов «подавлением крымскотатарского народа». Журналист также обратила внимание на то, что нападение произошло до 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Недавно был опубликован доклад Генерального секретаря о нарушениях прав человека в Крыму. В документе освещаются вопросы задержания и пыток крымских татар. То есть любые подобные дискуссии так или иначе будут связаны с недавними арестами экстремистов, которые были причастны к совершению взрыва на газопроводе в крымском селе Перевальное. А экстремистами оказались несколько крымских татар, действовавших по приказу лидеров Меджлиса* (законодательного органа крымскотатарского народа), который, в свою очередь, запрещен в России.

- На мой взгляд, все это сделано для того, чтобы снова представить Россию в роли агрессора, репрессирующего крымскотатарский народ. И поэтому законное задержание экстремистов может быть выдано за репрессии против меньшинств, - пояснила Кади свою позицию.

Она выразила недоумение, почему некоторые крымские татары не осознают, что «их используют в качестве инструмента в информационной борьбе против России».

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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