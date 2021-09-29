Под Симферополем водитель насмерть сбил 57-летнего пешехода

Под Симферополем произошло смертельное ДТП Фото: Архив "КП"

На трассе в районе села Доброе под Симферополем 28 сентября водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Как сообщили КП-Крым в МВД по Республике Крым, в результате аварии пешеход, к сожалению, погиб.

- В 19.10 водитель автомобиля «Фольксваген Кадди», 1981 года рождения, двигаясь со стороны Алушты в направлении Симферополя, на 671 километре допустил наезд на пешехода 1964 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован, – сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что в Крыму виновник ДТП выплатит пострадавшему байкеру 650 тысяч рублей. После аварии одна из ног у мужчины оказалась нерабочей.

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