Тренера-педофила в Симферополе отправят на 13 лет за решетку за изнасилование ученицы

Тренер отправится в колонию строгого режима на 13 лет с последующими ограничениями свободы. Фото: Архив "КП"

После громкого скандала с тренером по пулевой стрельбе в спортивной школе Центральный районный суд Симферополя вынес приговор мужчине за то, что он за три года совершил несколько преступлений сексуального характера в отношении своих подопечных, сообщили в пресс-службе Следкома.

Это случилось еще в 2017 году, когда зимой 66-летний тренер попросил остаться свою ученицу после занятий, долго рассказывал об ее успехах и делал различные комплименты. А как только девочка сказала, что ей пора идти, пожилой мужчина набросился на ребенка. По словам 12-летней ученицы, он изнасиловал ее и пригрозил смертью, если та расскажет о произошедшем кому-либо.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина проходил по трем статьям: «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет», «развратные действия» и «развратные действия в отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 1».

Тренер отправится в колонию строгого режима на 13 лет с последующими ограничениями свободы.

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