Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко покинул пост

Министр здравоохранения Крыма покинул свой пост. Фото: Александр Остапенко/facebook

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко покинул пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Остапенко вошел в эту должность в октябре 2020 года. До этого в течение четырех лет он возглавлял Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Крыма будет назначен главный врач Судакской городской больницы Константин Викторович Скорупский. Согласно установленной процедуре его кандидатура будет подана на согласование в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов официально принял отставку министра транспорта Республики Крым.

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