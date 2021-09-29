По Крымскому мосту на поезде проехал двухмиллионный пассажир

Пассажир проехал по Крымскому мосту на борту поезда № 92 Фото: Архив "КП"

На Казанском вокзале 29 сентября встретили двухмиллионного пассажира, который проехал по Крымскому мосту на поезде «Таврида», сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

- Пассажир проехал по Крымскому мосту на борту поезда № 92 сообщением «Севастополь – Москва». Юбилейному пассажиру, прибывшему в Москву со своим любимым питомцем, от компании-перевозчика вручен подарочный сертификат на бесплатную поездку в любом направлении поездов «Таврии» - отмечают в пресс-службе компании.

Напомним, Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 31 августа пятимиллионного пассажира с начала 2021 года. В этом году он прибыл на три месяца раньше, чем в доковидном 2019 году.

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