Аэропорт Симферополя встретил 5-миллионного пассажира

Международный аэропорт крымской столицы 31 августа встретил 5-миллионного пассажира с начала 2021 года. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» обслужил 31 августа пятимиллионного пассажира с начала 2021 года. Как сообщили в пресс-службе авиаузла, в этом году он прибыл на три месяца раньше, чем в доковидном 2019 году.

- Юбилейным пассажиром стала жительница Томской области, которая прибыла на отдых в Крым самолетом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска. В терминале ее встретили коммерческий директор международного аэропорта Симферополь Сергей Дяйкин, представитель авиакомпании и министерства курортов и туризма республики, – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Посетительнице подарили сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры. Также женщина получила от компании S7 Airlines набор эксклюзивных памятных подарков, среди которых модель самолета Airbus 320neo в ливрее авиакомпании.

Ранее пятимиллионного пассажира в крымском аэропорту встречали в конце осени или в начале зимы. Воздушная гавань этим летом работает в условиях рекордного пассажиропотока, ежемесячный трафик стабильно превышает 1 миллион человек.

- Максимальных значений за долгое время наблюдений достигла маршрутная сеть – более 60 направлений. В целом по состоянию на сегодня пассажиропоток в сравнении аналогичным периодом еще доковидного 2019 года вырос на 35%, то есть почти на 1,3 миллиона человек, – добавили в пресс-службе.

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