Появилось видео рассвета на Ай-Петри в последний день сентября

День на Южном берегу Крыма начался очень красиво. Фото: Андрей Бачурин/VK
На Крымском полуострове прохладная погода, переменная облачность. Жителям и гостям Ялты повезло чуть больше – в городе счастья синоптики обещают ясное небо.
Вот и рано утром на небе нет свинцовых туч, которые предвещают дождь.
- 30 сентября. Ай-Петри, - видео с таким названием появилось в социальной сети.
Автор Андрей Бачурин запечатлен на камеру мобильного телефона начало нового дня – последний рассвет сентября в 2021-ом году.
Короткий ролик снят на плато Ай-Петри, где находится станция канатной дороги. Это очень популярное туристическое место.
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