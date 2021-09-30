Появилось видео рассвета на Ай-Петри в последний день сентября

День на Южном берегу Крыма начался очень красиво. Фото: Андрей Бачурин/VK

На Крымском полуострове прохладная погода, переменная облачность. Жителям и гостям Ялты повезло чуть больше – в городе счастья синоптики обещают ясное небо.

Вот и рано утром на небе нет свинцовых туч, которые предвещают дождь.

Смотреть видеосюжет Видео рассвета на Ай-Петри в последний день сентября

- 30 сентября. Ай-Петри, - видео с таким названием появилось в социальной сети.

Автор Андрей Бачурин запечатлен на камеру мобильного телефона начало нового дня – последний рассвет сентября в 2021-ом году.

Короткий ролик снят на плато Ай-Петри, где находится станция канатной дороги. Это очень популярное туристическое место.

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