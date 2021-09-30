Найдены средства на реконструкцию парка имени Гагарина в Симферополе

В Симферополе проведут реконструкцию самого крупного парка в городе. Фото: парк-гагарина.рф

Власти Симферополя нашли средства на реконструкцию парка имени Гагарина в городе, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Деньги будут выделены за счет перераспределения средств по решению президента РФ Владимира Путина.

- Договорились, что будет финансирование, и это решение президента, перераспределение коснется Гагаринского парка в Симферополе. Там 700 миллионов рублей практически. Это то, что позволит повысить качество жизни непосредственно по городу, – сообщил Аксенов.

Ранее на разработку проекта планировали потратить 30 миллионов рублей. Начало работ было намечено на конец 2021 года. Архитектурную концепцию реконструкции выбрали на конкурсе среди 15 проектов. С победителями планировали заключить контракт на выполнение работ. Сроком окончания реконструкции был назван конец 2022 года.

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