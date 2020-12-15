В конкурсе на разработку концепции парка им. Гагарина победили сотрудники КФУ

Победителям конкурса подарят миллион рублей. Фото: парк-гагарина.рф

Победителем конкурса на разработку концепции благоустройства парка им. Гагарина стала команда архитекторов из Крымского федерального университета. Им останется призовой фонд в 1 миллион рублей.

Награждение пройдет завтра, 16 декабря, сообщил начальник департамента архитектуры и градостроительства Олег Коробчук.

- Из 15 конкурсантов члены жюри определили лучший эскиз. За него проголосовало больше 70% экспертов. Над проектом-победителем трудилось 17 специалистов творческого объединения архитекторов мастерских 8D и Rastvorgroup научных сотрудников КФУ, - отметил Коробчук.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с авторами будет заключен в ближайшее время. Строительно-монтажные работы завершатся до конца 2022 года.

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