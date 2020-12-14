Власти Крыма выбрали новый облик парка имени Гагарина

Парк Гагарина в Симферополе преобразится за 700 миллионов

Сегодня, 14 декабря, в Симферополе завершился конкурс на создание концепции развития парка им. Гагарина. В финале соревновались 8 проектов. Победителем стала крымская проектная организация «8D». Команда получит призовой фонд в размере 1 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

На реализацию лучшего проекта власти столицы выделили 700 миллионов. За эти деньги парк поделят на зоны - для развлечений, прогулок с детьми, занятий спортом и для отдыха.

Вся территория подлежит ремонту и озеленению. Парк должен стать симферопольской достопримечательностью и точкой притяжения для туристов.

Победу получила крымская проектная организация «8D». Фото: парк-гагарина.рф

По мнению главы Крыма и членов жюри, этот проект наиболее полно раскрывает все детали и нюансы Гагаринского парка.

- Проектировщики вложились в необходимый бюджет. Республика направит на реконструкцию 700 миллионов. Контракт на проектно-изыскательские работы с компанией будет заключен до конца года. На эти цели из бюджета Симферополя выделят 30 миллионов рублей, - отметил глава РК.

Строительно-монтажные работы должны начаться в третьем квартале 2021 года. Фото: парк-гагарина.рф

Строительно-монтажные работы должны начаться в третьем квартале 2021 года, когда проект выйдет из экспертизы.

- Благоустройство парка по планам должно завершиться в конце 2022 года. Сложных работ проводиться не будет, поэтому уверен, что работу реально выполнить с опережением плана. Кинотеатр «Космос» либо отремонтируют и сохранят для просмотров фильмов, либо переориентируют на детский досуг, - заключил Аксенов.

Контракт на проектно-изыскательские работы с компанией будет заключен до конца текущего года. Фото: парк-гагарина.рф

Победивший проект предполагает отодвинуть от берегов озера пешеходные аллеи, поднять их на подпорки и сделать деревянными. Для отдыха горожан на берегах построят деревянные пирсы и высадят газоны. Для развлечения детей и семейного отдыха в центре парка разместят игровые площадки.

Для спортсменов поставят современные площадки, появится отдельная зона для выгула собак. Для студентов построят лектории под открытым небом, а весь периметр парка будет закольцован велодорожкой.

Со всех аллей снимут асфальтовое покрытие и заменят его на материалы, которые пропускают воду и позволяют ей впитываться в землю.

Напомним, что членами жюри конкура были профессиональные архитекторы, в том числе заслуженный архитектор РФ Николай Шумаков.

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