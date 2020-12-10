Как изменится парк Гагарина в Симферополе: 8 финальных проектов

Выставка проектов прошла в научной библиотеке им. И.Франко Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе представили 8 проектов-финалистов архитектурного конкурса по разработке концепции развития парка им. Ю.А. Гагарина. Среди них члены жюри выберут победителя, которому достанется 1 миллион рублей. Выставка проектов прошла в научной библиотеке им. И.Франко.

ПРОЕКТ №1 СФЕРИЧЕСКИЕ СТРОЕНИЯ

В первом проекте авторы предложили сделать основные объекты в форме круга или звезды. Зданиям и архитектурным формам хотят присвоить имя туманности.

Главные строения будут в форме сферы или круга. Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ №2 КАФЕ В ФОРМЕ ИНОПЛАНЕТНОГО КОРАБЛЯ

По задумке авторов второго проекта в парке построят многоярусный променад, кинотеатр «Космос» переоборудуют в многофункциональный культурно-познавательный центр.

В главную аллею встроят сотни мелких светодиодов. Кафе в форме инопланетной тарелки появится в центральной части парка. Там же разместят иллюминацию «Светящаяся галактика».

Кинотеатр «Космос» переоборудуют в многофункциональный культурно-познавательный центр Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ №3 ИНФОЦЕНТР И ТАНЦПЛОЩАДКА

Если победит третий проект, вокруг трех граций построят неглубокий пруд. Танцплощадка станет двухуровневой, там же поставят сцену. Кроме этого, в парке откроют инфоцентр, где туристам расскажут все о зеленой зоне и предстоящих культурных событиях.

Вокруг трех граций построят неглубокий пруд Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ №4 КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ И ПЛЯЖ

Авторы четвертого проекта планируют разместить у входа в парк огромный герб, который вечером будет подсвечиваться. Также появится «Танцплощадка», где будет две секции - для концертов и просмотров фильмов под открытым небом, и внутренняя часть для выставок.

Для пляжного отдыха отведут территорию, высаженную цветами. Из островка сделают арт-площадку, а кинотеатр «Космос» превратится в планетарий.

У входа в парк будет огромный герб Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ №5 МЕСТА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК И ДЕРЕВЯННЫЕ ПИРСЫ

Авторы пятого проекта предложили построить деревянные пирсы, где смогут прогуливаться люди, а для развлечения всей семьи поставить игровые площадки. Появятся места для выгула собак и велодорожки. Асфальт с аллей снимут и заменят его на экологические материалы.

Появятся места для выгула собак и велодорожки Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ № 6 ПЛЯЖ С ГАЛЬКОЙ И АМФИТЕАТР

Проектировщики решили разместить детские площадки и зоны аттракционов лучами от пруда. Возле водоема появится пляжная зона с галькой. Амфитеатр построят в глубине парка. Вдоль пешеходных дорожек отведут излишнюю воду, береговую линию укрепят. Для очистки озера высадят специальные растения.

Возле водоема появится пляжная зона с галькой Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ №7 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДЬ У ТРЕХ ГРАЦИЙ

Центральная зона и главная площадь, в представлении авторов, должна разместиться у трех граций. Дорожки для прогулок сделают на опорах из деревянного настила.

В районе бывшего кинотеатра построят амфитеатр с космической стилистикой. Кроме этого, появятся велосипедные и беговые дорожки.

Центральная зона и главная площадь, в представлении авторов, должна разместиться у трех граций Фото: Елена ЛЕЛЮК

ПРОЕКТ №8 СКВАЖИНА И НОВАЯ ЗОНА АТТРАКЦИОНОВ

Зону аттракционов по восьмому проекту хотят полностью обновить, оставить только колесо обозрения. Добавляются новые площадки для спорта, детей и выгула собак.

Дополнительно построят кафе и площадки для развлечений. Воду для парка проектировщики предлагают собирать с помощью специальных канав. Также планируется бурение скважины.

Добавляются новые площадки для спорта, детей и выгула собак Фото: Елена ЛЕЛЮК

На реконструкцию и благоустройство парка им. Гагарина выделили 700 миллионов рублей. Архитекторы создавали проекты, исходя из этого условия. Изначально жюри отобрали 15 проектов.

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