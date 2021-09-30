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Общество30 сентября 2021 17:00

Крымские школьники запустили тик-ток-эстафету ко Дню учителя

Ребята снимают видео танцев и выкладывают в соцсеть
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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В танцевальном челлендже приняли участие не только дети, но и преподаватели

В танцевальном челлендже приняли участие не только дети, но и преподаватели

Фото: Архив "КП"

Образование не стоит на месте, поэтому симферопольские школьники запустили свою Всекрымскую тик-ток-эстафету ко Дню учителя.

В танцевальном челлендже приняли участие не только дети, но и преподаватели. Ребята снимают свои танцы и выставляют их в социальную сеть с отметкой своей школы. До 5 октября у всех желающих крымских школ есть возможность присоединиться к веселой эстафете.

Напомним, в начале года в Севастополе популярную инстаграм-блогершу Кристину Крайм выгнали с уроков в школе за то, что она снимала тик-токи прямо во время занятий.

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