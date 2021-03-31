17-летнюю тиктокершу выгнали из школы в Севастополе за съемку посреди урока

Когда девушка стала популярной в школе сразу появилось много разных слухов, а враждебная обстановка постоянно накалялась. Фото: Кристина Коснырева / ВК

Крымская школьница Кристина Крайм уже больше года известна по всей стране как популярный тиктокер и инстаграм-блогер. В соцсетях за ней следят больше трех миллионов пар глаз, а ее фотографии часто печатают на обложках модных глянцевых изданий. В свои 17 лет севастопольская девушка уже ведет авторскую программу на канале «Муз-ТВ», но есть один нюанс - школьные учителя не дают покоя новоиспеченной звезде. На днях во время урока в общеобразовательной школе девочку просто выгнали посреди урока, даже не объяснив причины.

Так случилось, что во время карантина популярность модного блогера взлетела до небес. Посты в соцсетях стали появляться чаще, видео залетали в рекомендации, а в один прекрасный момент девушку даже позвали стать ведущей программы на «Муз-ТВ». Тогда и было решено переводиться на дистанционное обучение, чтобы успеть справиться со всеми делами. Кристина улетела в Москву, но продолжала выполнять все задания для севастопольской школы. На днях после утомляющих съемок девочка прилетела в родной Крым и решила хотя бы на один день зайти в свою школу, пообщаться с одноклассниками и сделать фотографию на память. Но там ее встретили недружелюбно.

Фото: Кристина Коснырева / ВК

- Когда она пришла в школу, на одном из уроков учитель выгнал ее за съемку. Девушка просто фотографировалась. Потом Кристину просто передали в руки охраны и вывели за двери школы как преступницу. Такое поведение никак не объяснили. Оснований на это не было, ведь она все еще является учащейся школы. К тому же, еще и несовершеннолетняя, - рассказывает КП-Крым менеджер блогера Ольга.

Во время карантина популярность модного блогера взлетела до небес. Фото: Кристина Коснырева / ВК

По словам помощницы Кристи, когда девушка стала популярной в школе, сразу появилось много разных слухов, а враждебная обстановка постоянно накалялась.

- Многие просто не понимали, как это так, когда такая молоденькая девочка может учиться и даже не присутствовать на уроках. К тому же, Кристина - блогер, что вызывало тоже двоякие чувства у учителей, - говорит помощница блогерши.

Однако, по словам менеджера, семнадцатилетняя тиктокерша учится хорошо - в ее аттестате четверки и пятерки. Она постоянно занимается у репетиторов и планирует поступление на журфак в один из московских вузов.

На просьбу корреспондента «Комсомолки» указать, в каком же учебном заведении произошел инцидент, Ольга отвечать отказалась, чтобы у Кристи «не было неприятностей». Поэтому КП-Крым не смогла узнать позицию руководства школы по этому вопросу.

В Департаменте образования Севастополя на вопрос о случившемся и поведении преподавателей в общеобразовательной школе почти ничего не ответили. Пока что для разбирательств недостаточно данных.

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