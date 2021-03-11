«Мне стыдно это носить»: Медиков скорой помощи Севастополя нарядили в костюмы трудовиков

Всего за день привычная белая форма медработников превратилась в темно-синие бесформенные костюмы. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь

На днях социальные сети буквально взорвали снимки севастопольских врачей. Медиков нарядили в синие костюмы трудовиков. Все думали, что это лишь для фотографии, но оказалось, что отныне так выглядит новая униформа центра экстренной медицинской помощи города-героя.

Всего за день привычная белая форма медработников превратилась в темно-синие бесформенные костюмы, косынки с завязками и белые резиновые сланцы. По мнению диспетчеров «скорой», такая спецовка больше напоминает одежду трудовика. Да и на сайтах магазинов спецодежды такие костюмы продаются исключительно для рабочих сферы услуг, но никак не медицинской помощи.

На сайте онлайн-магазина подобный костюм называется рабочим халатом. Фото: Скриншот с сайта "Роба"

После того, как селфи медиков в новой форме появились в интернете, на ситуацию обратили внимание пользователи соцсетей. Фотографии быстро разлетелись по пабликам, а люди в комментариях только шутили, что в таком костюме можно исключительно «полы мыть или табуретку пилить».

- Костюмы нам купили не так давно, еще и недели не прошло, - рассказывает КП-Крым один из врачей. - В этот же день мы и решили фотографии сделать, поэтому тут чистые неподдельные эмоции, когда мы только-только примерили их (костюмы) на себя. Чувства были неоднозначные, все было похоже на какую-то шутку.

Как удалось узнать у сотрудников Центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф, в конце прошлого месяца один из врачей скорой помощи пожаловался на то, что старую форму приходиться забирать и вручную стирать у себя дома. После этого в медучреждении прошли прокурорские проверки, и руководство больницы решило закупить новую спецовку. Но спецодежда пришлась по вкусу не всем.

Такая спецовка, по мнению врачей, больше похоже на униформу для технического персонала, но никак для медицинского работника. Фото: Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь

- Были слухи, что новую форму хотят менять, так как многие наши работники такой одеждой вообще недовольны. Вы же сами видите, на что они похожи, - рассказывает КП-Крым сотрудник учреждения. - Администрация «скорой» была вынуждена это сделать после жалобы каких-то недоброжелателей, что, мол, не соблюдаются какие-то нормы при работе с компьютерной техникой, а нам теперь в этом позоре ходить.

Медикам явно пришлась не по вкусу новая униформа. Фото: Севастополь. Новости ЧП

В Департаменте здравоохранения Севастополя на вопрос КП-Крым о новой униформе лишь развели руками. Ранее о костюмах никто и не слышал, но сейчас по данному факту началась проверка.

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