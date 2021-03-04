«А из нашего окна…»: В Евпатории во дворе жилого дома три года отпевают мертвых

Больше трех лет на этом месте находится временный храм. Фото: "Подслушано Евпатория" / ВК

В одном из спальных районов Евпатории разгорается скандал из-за строительства храма. Новую церковь хотят возвести на улице 9 Мая прямо во дворе многоквартирного дома, где уже три года стоит временный храм. Каждое утро сюда привозят гробы, приходят родственники умерших и начинается отпевание. Зрелище не самое приятное, особенно для тех, кто изо дня в день наблюдает за этим ритуалом из своего окна.

- Это происходит с 2018 года, но сделать мы с эти ничего не можем. Нас никто не слышит, - рассказывает КП-Крым Ирина, жительница пятиэтажки. - И вот три года каждый божий день одна и та же картина - отпевания, открытые гробы, люди, которые приходят, плачут и скорбят. А мы на все это дело смотрим. Так и получается, что утром просыпаешься, смотришь в окно - а там такая депрессивная картина.

Когда палатку с крестом только начали устанавливать, у жильцов многоквартирного дома разрешение на новое соседство никто не спросил.

- Слушания были, но нас на них даже не позвали. Когда уже в двухсот метрах от наших окон началась стройка, мы с соседями вышли спросить, что происходит. Оказалось - временный храм для отпевания, - продолжает женщина.

Временный храм решили установить бе ведома жителей подъезда. Фото: "Подслушано Евпатория" / ВК

После нескольких лет жизни бок о бок с храмом, некоторые люди решили переехать из своего дома. Ведь многократные обращения в администрацию Евпатории и жалобы мэру никаких результатов не принесли. В своем письме на имя Епархии горожане говорят о нормах и правилах, согласно которым нельзя проводить подобные обряды около жилых домой. Ответные письма приходят, но ответ в них всегда один - храм стоит законно, смиритесь.

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