«В церковь не заносят, отпевают на улице»: Как в Крыму хоронят умерших от Covid-19

За последние несколько месяцев количество умерших от ковида на полуострове выросло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние несколько месяцев количество умерших от коронавируса на полуострове значительно увеличилось. Показатели смертности по всей стране также растет. В этой связи внести коррективы пришлось и в похоронные ритуалы.

Как сообщил КП-Крым директор МУП «Горритуал» Иван Вахрушев, количество захоронений в республике начало расти с весны.

- Если раньше в октябре мы хоронили 380-400 человек, то сейчас больше 500, - говорит Вахрушев. - Но в августе и сентябре захоронений было меньше, чем обычно. Поэтому ситуация очень неоднозначная.

Директор предприятия рассказывает, что мест на кладбищах крымской столицы пока хватает.

- Да, от земли уже осталось не так много - примерно 7 гектаров. Но этого может хватить еще на 4 года. Кроме того, администрация Симферополя нам выделит еще 100 гектаров из Симферопольского района. Панической нехватки мест сейчас нет, - уверяет КП-Крым Вахрушев.

По его словам, каждый день к ритуальщикам поступает примерно один-два человека умерших от ковида.

- Во вторник у нас было 10 захоронений, из них один коронавирусный. На среду - 20 похорон и 2 с подтвержденным диагнозом ковида, - отмечает Вахрушев.

Только в октябре смертность в Крыму составила 505 человек.

- Год назад в октябре мы хоронили около 320 человек, в этом году - больше 500. Но мы не исключаем фактор сезонных болезней, - продолжает Вахрушев. - Например, есть гипертоники, которые часто умирают в осенний период.

Начиная с весны, в похоронных ритуалах ничего не поменялось. Кроме социальной дистанции, конечно. Но вот во время погребения человека с подтвержденным ковидом приходится соблюдать защитные меры: сотрудники работают в специальных костюмах, масках, перчатках, а на самом прощании присутствует ограниченное количество близких.

- Хоронят в закрытых гробах. Их не заносят в церковь и отпевают на улице, иногда около могилы. Это обязательно, - заключает директор.

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