Скандал в Керчи: жителям многоэтажки мешает стройка дома для депортированных

Местные жители обратились в городскую администрацию, чтобы стройка прекратилась Фото: Архив "КП"

Вторую неделю в Керчи разгорается скандал. В одном из районов города власти решили построить девятиэтажный жилой дом для депортированных граждан. Все бы ничего, только здание хотят возвести прямо возле советской пятиэтажки. И ее жители опасаются, что здание может сползти из-за новой стройки. Люди, которые уже десятки лет живут в своих квартирах, негодуют и просят перенести стройку в другое место.

Изначально дом для депортированных власти города планировали построить еще пять лет назад - в 2016. 72-квартирное здание уже тогда хотели возвести внутри двора в спальном районе, но к разметке территории под стройку рабочие приступили только на прошлой неделе.

Местные жители переживают, что старый жилой дом будет постепенно разрушаться и съезжать из-за стройки. А еще одной проблемой для возмущенных стала объездная дорога. Трасса служила дополнительной дорогой, по которой ходили жители района, а сейчас там разъезжает строительная техника. В этом месте на время стройки подрядчики хотят поставить забор, поэтому для керчан путь там будет закрыт надолго. С жалобами они решили обратиться в городскую администрацию.

На опасения жителей подъезда сразу же отреагировали власти. Как сообщил КП-Крым глава Керчи Сергей Бороздин, власти города готовы пойти на компромисс с местными жителями, но отменять стройку не намерены.

- Мы посовещались и назначили встречу на понедельник. С оргкомитетом подробнее обсудим проектную организацию нового дома для депортированных, - говорит КП-Крым глава города. - Для того, чтобы люди не переживали, мы представим жителям лицензии и документы на строительную деятельность в виде проектирования.

Глава администрации уверен, что при проектировке жилого дома были задействованы компетентные специалисты, которые проведут все возможные мероприятия для того, чтобы избежать обрушения стенки подъезда.

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