Как дикий пляж под Феодосией превратился в незаконную стройку

Местные жители обеспокоены - неужели знаменитая "дикая бухта" может навсегда исчезнуть для туристов Фото: Иван ВИСЛОВ

В знаменитом поселке Орджоникидзе, недалеко от Тихой бухты, в очередной раз началась стройка. Общественники первыми забили тревогу и выложили фотографии заборов и перекрытых пляжей в социальные сети. Со среды на этом месте уже во всю начала работать тяжелая техника.

Тихая бухта всегда была популярна среди «диких» туристов. Сюда приезжали большими компаниями, семьями и отдыхали в палатках. Но прозрачное море, чистый воздух и немноголюдный пляж в один момент превратились в незаконную стройплощадку.

В этом месте и планируют построить новую гостиницу. Фото: Александр Талипов / FB

ТРИДЦАТЬ СОТОК ПОД ОТЕЛЬ

- Очередная гостиница изуродует дикое побережье! Готовятся к застройке охранной зоны ООПТ «Тихая бухта», - бьют тревогу в социальных сетях жители поселка.

По словам общественников, уже неделю недалеко от Тихой бухты ведутся работы по установке межевых знаков. Рабочие весь день забивают колья и прорывают траншеи, а со среды на месте начала работать тяжелая техника. Экскаваторы срезают грунт и начинают прокладку новой дороги.

- Там 30 соток побережья под гостиницу нарезали. На кадастре уже это видно! Перекрывают тропу в заповедник. Вокруг участка везде зоны с особым условием использования - либо земли заповедника, либо его охранные зоны, - сообщает один из жителей поселка.

В поселке уже работает тяжелая техника. Фото: Александр Талипов / FB

НАРУШЕНИЙ МЫ НЕ ВИДИМ

Как удалось выяснить КП-Крым, земельный надел на берегу поселка Орджоникидзе был выделен еще при Украине. Собственник территории получил его примерно в 2010 году. Сейчас эта часть земли уже отдана под новое строительство. На кадастровой карте полуострова этот участок отмечен как «гостиничное обслуживание и общественное питание», но местные власти утверждают, что землю выделили незаконно.

Сейчас администрация Феодосии проводит проверку. Специалисты управления муниципального контроля зафиксировали факт наличия техники на указанном земельном участке в поселке Орджоникидзе в районе СТ «Волна».

25 ноября администрация города уже выдавала «предостережение о недопущении нарушения земельного градостроительного законодательства», но стройка в заповедной зоне не спешит останавливаться.

- Учитывая, что данный земельный участок, право собственности на который возникло до 2011 года, был сформирован в опасной оползневой зоне, проводимые работы могут привести к угрозе жизни и здоровью граждан. Администрацией города Феодосии было выдано предписание о незамедлительном прекращении каких-либо работ, даже планировочных, - сообщили КП-Крым в администрации.

Согласно выпискам из Единого государственного реестра недвижимости, собственником земельного надела с 2010 года является некий Александр Прогнимак. Он зарегистрировал право на этот участок уже при России, но кадастровый номер территории был присвоен еще в 2011 году.

Как сообщили КП-Крым в Минэкологии, земля, на которой ведется стройка гостиницы, к особо охраняемой территории не принадлежит, поэтому никаких нарушений пока не обнаружено.

- Да, это, конечно, может нарушить ландшафт местности, но это может случиться из-за любой стройки, - говорит начальник отдела мониторинга и биоразнообразия Всеволод Жидков. - Этот участок специально выделен для стройки гостиницы, и он не находится на территории УТП. Если бы там строили какой-то завод или добывали камень, тогда можно было бы однозначно сказать, что такая деятельность запрещена, а так никаких нарушений мы не видим. Если стройка зайдет на охраняемую территорию, то тогда уже, конечно, будут приняты все меры.

Жители поселка Орджоникидзе все же пытаются остановить стройку близ территории заповедной зоны «Тихая бухта». По их мнению, любимое место отдыхающих может просто исчезнуть из-за очередной стройки.

А пока администрация города Феодосия уже обратилась в суд с иском о наложении запрета на какие-либо действия по земляным или строительным работам до принятия решения о законности ведения работ на этом земельном участке.

Власти отмечают, что место близ Тихой бухты - это трудный участок для строительства подобной инфраструктуры, ведь это может принести ущерб уникальной природе.

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