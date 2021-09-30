Мэр Ялты уходит в отпуск до 13 октября

Глава курортной столицы Крыма уходит в отпуск. Фото: Янина Павленко/facebook

Глава Ялты Янина Павленко уходит в отпуск до 13 октября. В течение следующих двух недель обязанности градоначальницы будет выполнять ее первый заместитель Евгения Бавыкина.

- До 13 октября на перезагрузке – беру отпуск. Но держу руку на пульсе города. По-прежнему читаю ваши обращения в социальных сетях, продолжаю информировать о самых важных новостях нашего города на своих страницах, – сообщила Павленко.

Ранее сообщалось, что депутаты Керченского горсовета одобрили кандидатуру Святослава Брусакова на должность главы администрации города. С 6 августа чиновник исполнял обязанности по этой должности.

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