Ольга Славгородская стала новым министром экологии и природных ресурсов Крыма

В Крыму назначен новый министр экологии и природных ресурсов Фото: Архив "КП"

Ольга Славгородская назначена на должность руководителя министерства, следует из опубликованного в пятницу указа главы региона Сергея Аксенова.

Напомним, ранее бывший министр Геннадий Нараев ушел в отставку летом этого года по собственному желанию.

- Постановляю: назначить Славгородскую Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым – министра экологии и природных ресурсов РК– главного государственного инспектора РК на срок полномочий главы РК, – говорится в тексте документа.

Уточняется, что кандидатура одобрена с учетом мнений Госсовета Крыма, Федерального агентства лесного хозяйства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ. До этого Ольга Славгородская была первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Крым.

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