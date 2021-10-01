Эдуард Селиванов отстранен от должности главы Джанкоя

Глава Джанкоя Эдуард Селиванов покинул свой пост. Фото: Эдуард Селиванов/Facebook

Прекращены полномочия главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванова. Решение принято на 34-й внеочередной сессии Джанкойского городского совета второго созыва.

Как пишет «Крым 24», чиновник был мэром города с 28 декабря 2016 года. Он досрочно прекратил полномочия главы администрации Джанкоя по собственному желанию 4 октября 2019 года. Однако в том же году с 29 октября вновь был назначен на эту должность по результатам конкурса на замещение должности главы администрации города.

Исполнять обязанности главы Джанкоя после отставки Эдуарда Селиванова будет Игорь Ивин. Он является первым заместителем мэра города.

Ранее сообщалось, что Ольга Славгородская стала новым министром экологии и природных ресурсов Крыма. Ранее она занимала должность первого заместителя главы ведомства.

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