На субботнике в Алупке можно будет получить шашлык за пакет мусора

На субботнике в Алупке мешок мусора обменяют на шашлык Фото: Архив "КП"

В Милютинском парке Алупки состоится субботник, на котором мешок собранного мусора можно будет обменять на шашлык, сообщила глава Ялты Янина Павленко. По ее словам, в качестве участников в Форос приедут волонтеры со всего Крыма.

- Друзья Большой субботник состоится уже завтра, 2 октября, во всех уголках Большой Ялты. Погода сменила гнев на милость – обещают солнце и +15, – сообщила Павленко.

Она призвала всех крымчан принять участие в мероприятии, а также уточнила, что перечень территорий и ответственных лиц можно посмотреть ссылке.

Ранее сообщалось, что крымчане смогут оформлять загранпаспорта в «Криптобиокабинах». Устройства будут работать в трех городах полуострова.

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