Где в Симферополе не будет воды 4 октября

В понедельник некоторые улицы крымской столицы останутся без воды Фото: Архив "КП"

В Симферополе 4 октября некоторые улицы останутся без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице с 08.00 до 15.00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: улица Лексина, улица Индустриальная, улица Дзюбанова, улица Генерала Телегина, улица Аллейная, переулок Нижний, а также на прилегающих улицах и переулках.

Уточняется, что временные неудобства связаны с проведением запланированных работ на водных сетях.

Ранее сообщалось, что в Милютинском парке Алупки состоится субботник, на котором мешок собранного мусора можно будет обменять на шашлык. В качестве участников в Форос приедут волонтеры со всего Крыма.

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