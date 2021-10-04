Крым ждет ненастное и ветреное 4 октября

В Крыму холодная осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 октября на Крымском полуострове не принесет ничего нового, если вести речь о погоде.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха днем 14...16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

И такая обстановка, как под копирку, по всему Крымскому полуострову.

Хотя стоп! В Ялте, Феодосии и Керчи синоптики gismeteo обещают еще и небольшие дожди.

Напоминаем, что харизматичный Евгений Тишковец утешил крымчан, пообещав, что через неделю на полуостров вернется тепло в формате бабьего лета или золотой осени.

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