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Общество3 октября 2021 10:10

Синоптик Евгений Тишковец: В Крыму потеплеет к 9 октября

Эксперт предсказывает возращение на полуостров бабьего лета
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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В Крыму холодно и ветрено.

В Крыму холодно и ветрено.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Бархатный сезон в Крыму не задался. Но ответ на вопрос, когда же потеплеет, знает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Думаю, что юго-западное крыло антициклона дотянется до Крыма. Погода улучшится ближе к следующим выходным 9 и 10 октября, - сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» Евгений Тишковец.

Синоптик не отрицает возможности наступления подобия бабьего лета, золотой осени:

- Температура в Крыму повысится до +15…20°, может даже кратковременно до +17…22°.

Пока же холодная и ветренная погода делает нервы жителя и гостям полуострова. Вот и власти Симферополя, обеспокоившись самочувствием граждан, решили раньше обычного начать отопительный сезон.

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