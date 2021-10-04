В аэропорте Симферополя торжественно встретили 6-миллионного пассажира

Аэропорт Симферополь впервые обслужил 6 миллионов пассажиров. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Международный аэропорт «Симферополь» впервые в своей истории 4 октября обслужил 6 миллионов человек с начала года, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Юбилейным пассажиром стала россиянка, которая прилетела на полуостров из Сочи самолетом авиакомпании «Россия». Воздушное судно встретили на перроне водяной аркой.

Женщина прибыла в республику, чтобы ознакомиться с местными достопримечательностями. В терминале ее торжественно встретили генеральный директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков и представитель Южного межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации в Республике Крым Ирина Плещеева.

В подарок от аэропорта россиянка получила сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Туристка получила в подарок сертификат на обслуживание в VIP-зале и сувениры, а от авиакомпании «Россия» сертификат на бесплатный перелет по маршрутной сети перевозчика. Также россиянке вручили памятные сувениры и набор путешественника.

Уточняется, что авиакомпания «Россия» в октябре впервые начала выполнять рейсы между Симферополем и Сочи. Ежедневные полеты будут осуществляться круглогодично на новых для перевозчика самолетах SSJ-100.

Самолет, на котором прилетел в Крым юбилейный пассажир, встретили на перроне водяной аркой. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Ранее сообщалось, что Крым с начала года принял больше восьми миллионов туристов. Популярность местных курортов бьет рекорды доковидного 2019 года.

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