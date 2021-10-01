Крым с начала года принял больше восьми миллионов туристов

Крым в этом году пользуется популярностью среди туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

За последние девять месяцев турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Это на 25% выше, чем за тот же период доковидного 2019 года.

По словам Аксенова, 62% отдыхающих прибыли в республику на автомобилях и автобусах, авиасообщение предпочли 30% туристов, еще 8% добрались в регион на поездах.

- В сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 миллиона туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года, - сообщил глава республики.

В сентябре около 800 местных отелей и санаториев принимали отдыхающих. Общее количество мест составило 130 тысяч.

Глава региона обратил внимание на то, что возросшее количество отдыхающих возложило дополнительную ответственность на плечи местных работников, которые должны были гарантировать безопасный отдых во время пандемии коронавируса.

- Консультационный мониторинг объектов туристической сферы на соблюдение требований Роспотребнадзора, проводимый Министерством курортов и туризма РК по моему поручению, показал свою эффективность и будет продолжен, - заключил Аксенов.

Напомним, что уже в августе турпоток в Крым составил больше 5 миллионов туристов. Власти ускоряют иммунизацию работников курортной сферы. Это на 28% выше уровня, который был зафиксирован за тот же период 2019 года. Местные власти принимали меры по ускорению иммунизации работников туристической сферы. Кроме того, возросшая популярность Крыма среди отдыхающих принесла региону значительную прибыль.

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