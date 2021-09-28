Прививочный туризм: Куда летают жители Крыма ради иностранной вакцины

В некоторых странах желающих уколоться принимают без очереди и даже не требуют паспорт. Фото: "КП" Архив

После карантина, затяжных ограничений из-за коронавируса, а потом еще и обязательной вакцинации сильно не попутешествуешь. Чтобы вернуться к привычной жизни и спокойно разъезжать по миру, нужно обязательно сделать прививку. Но некоторые не доверяют препаратам отечественного производства. К тому же, чтобы полететь в Европу или США, нужно уколоться именно западной вакциной. Но в России таковых нет, вот соотечественники и скупают туристические путевки в страны ближнего зарубежья, чтобы поставить себе заветный укол.

«Комсомолка» пообщалась с крымским туроператором, который рассказал, куда жители полуострова едут за вакциной Pfizer.

Так уж сложилось, что ни «Спутник V», ни «КовиВак» или «ЭпиВакКорона» все еще не одобрены Всемирной организацией здравоохранения, а значит, что и местный сертификат о вакцинации для заграничных поездок не подойдет. Придется постоянно делать тесты и доказывать наличие антител. Поэтому некоторые россияне сперва делают себе прививку «Спутником V» для путешествий внутри страны, а затем ищут возможность вакцинироваться одним из препаратов, одобренных ВОЗ. К тому же, прививочная кампания во всех странах - добровольная и бесплатная.

Как сообщили КП-Крым сразу в нескольких местных турфирмах, открытых путевок для прививочников нет, но люди часто интересуются именно такой услугой из-за своих предубеждений.

- Так как мы находимся в Крыму и работаем с жителями Крыма, виз здесь почти нет, а «шенгены» лишь у единиц. Поэтому пока единственным доступным вариантом остается Греция. В центральную Европу вообще нет вариантов полететь. Мы можем оформить тур для крымчанина с шенгенской визой, а в остальном только сориентировать, где можно сделать прививку, - говорят в турагентстве.

Чтобы просто пройти полную вакцинацию в той же Греции, можно оформить тур на две или три недели. На двоих за 14 дней (с трансфером, проживанием и перелетом) это удовольствие обойдется в 70 тысяч рублей. Количество дней такого «отдыха» играет очень большую роль, ведь второй компонент вакцины нужно ждать от двух до трех недель.

В центре вакцинации в Афинах без проблем прививают иностранцев. В местном МФЦ нужно получить страховой номер («АМКА»), подождать около 10 дней пока ваша информация окажется в базе данных, и записаться в ближайшей аптеке на вакцинацию.

По словам наших туристов-прививочников, в некоторых странах желающих уколоться принимают без очереди и даже не требуют паспорт.

Однако не только россияне отправляются заграницу ради заветных прививок. Еще в конце зимы гражданин США получил свою прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» на полуострове. Брюс Уотс Бевен - супруг Татьяны Смекаловой, российского археолога, которая живет в курортной Евпатории.

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