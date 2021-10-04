В Симферополе задержали 90 человек, которые устроили шумную вечеринку

В Симферополе полиция задержала около 90 участников шумной вечеринки Фото: Архив "КП"

Правоохранители задержали в Симферополе 90 человек, которые собрались рядом с торговым центром для проведения вечеринки. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, молодые люди нарушили тишину и покой граждан в ночное время суток.

- Сотрудникам полиции поступило сообщение, что в очередной раз на парковочной площадке торгового центра «Ашан» происходят беспорядки. Молодые люди на своих автомобилях собрались для проведения вечеринки, – говорится в сообщении.

Уточняется, что среди задержанных были жители Симферополя, Симферопольского и Красногвардейского районов. С молодыми людьми побеседовали и объяснили, что подобное поведение неприемлемо. В отношении 24 человек стражи порядка составили административные протоколы за нарушения правил дорожного движения, несоблюдение коронавирусных мер и прочее.

Напомним, ранее на парковке «Ашана» в Симферополе дрифтеры водили хоровод вокруг полицейской машины. В МВД нарушений правопорядка не зафиксировали.

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