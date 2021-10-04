В Крыму 4 октября будет бушевать сильный ветер

В Крыму 4 октября погода будет ветреной Фото: Архив "КП"

В Крыму 4 октября прогнозируется сильный ветер до 20 метров в секунду, сообщили в региональном Гидрометцентре.

Жителям и гостям республики порекомендовали отказаться от длительных поездок и напомнили про меры предосторожности. В связи с ухудшением погоды есть риск возникновения происшествий, связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных конструкций, также может быть затруднена работа всех видов транспорта. Сильный ветер может повалить деревья, повредить линии связи и электропередач. Кроме того, не исключено отключение трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов.

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидается потепление к 9 октября. По мнению эксперта, на полуостров вернется бабье лето.

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