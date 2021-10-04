В МЧС предупредили о сильном ветре в Крыму с 5 по 7 октября

В Крыму следующие три дня будут свирепствовать сильный ветер Фото: Архив "КП"

Жителей и гостей Крыма предупредили о сильном ветре, который будет господствовать в регионе следующие три дня. Как сообщили в ГУ МЧС по РК, специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от походов в горы, лес, а также на море.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-7 октября в РК ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду,– говорится в сообщении.

Уточняется, что 5 и 6 октября в восточных районах полуострова ожидается очень сильный ветер до 25 метров в секунду. Существует угроза жизни и здоровью граждан, поэтому лучше сторониться рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, не находиться под деревьями и линиями электропередач.

Ранее сообщалось, что в Крыму ожидается потепление к 9 октября. По мнению эксперта, на полуостров вернется бабье лето.

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