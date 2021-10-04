В Ялте на территории для строительства школы сносят гаражи

Власти Ялты начали освобождать от гаражей территорию строительства будущей школы. Фото: Янина Павленко/telegram

Ялтинские власти начали освобождать от самовольных гаражей территорию для будущей школы в 10-м микрорайоне, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Уточняется, что владельцам строений заблаговременно сообщили о проведении работ. На гаражах были размещены соответствующие постановления администрации с предложением о проведении добровольного сноса.

- Сделан очередной шаг к строительству школы в 10-м микрорайоне. Силами «Зеленстроя» расчищаем площадку от самовольно возведенных гаражей, – сообщила градоначальница.

Ранее сообщалось, что дом для реабилитированных граждан в Симферополе почти достроен. Объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

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