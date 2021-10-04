Под Бахчисараем горе-парапланерист застрял на 25-метровой сосне

Спасатели помогли парапланеристу спуститься с 25-метровой сосны. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Бахчисарайском районе спасатели сняли с 25-метровой сосны неудачливого парапланериста. Крымским спасателям информация о случившемся поступила 1 октября в 15.00. Уточняется, что инцидент произошел в районе Кабаньего перевала. Во время полета на параплане мужчина не справился с управлением и упал прямо в горно-лесную зону.

- Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на северо-восточном склоне горы Ирита-Кая, который завис на вершине 25-метровой сосны, – цитирует КИА сообщение МЧС по Республике Крым.

Самостоятельно пострадавший слезть с дерева не мог, поэтому сотрудники МЧС использовали альпинистское снаряжение, чтобы спустить мужчину на землю. К счастью, никаких травм он не получил, поэтому медпомощь ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Крыму спасли двоих парапланеристов, столкнувшихся в полете. Один из экстремалов отделался ушибами, второй получил серьезную травму.

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